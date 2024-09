EUA buscam evitar escalada de conflito entre Israel e Hezbollah, diz autoridade

Por Humeyra Pamuk e Simon Lewis

NOVA YORK (Reuters) - Os Estados Unidos não apoiam a escalada no conflito entre Israel e o Hezbollah, disse uma autoridade sênior do departamento de Estado do país, acrescentando que Washington iria discutir “ideias concretas” com aliados e parceiros para prevenir a ampliação da guerra.

Israel lançou ataques aéreos contra alvos do Hezbollah nesta segunda-feira, matando 492 pessoas e forçando dezenas de milhares a fugir em busca de proteção, no dia mais letal registrado no Líbano em décadas, segundo autoridades do país.