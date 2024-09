Imagens mostram grande falha em teste de novo míssil russo Sarmat, dizem pesquisadores

O míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat foi projetado para lançar ogivas nucleares contra alvos a milhares de quilômetros de distância nos Estados Unidos ou na Europa, mas seu desenvolvimento tem sido prejudicado por atrasos e contratempos nos testes.

"Ao que tudo indica, foi um teste mal sucedido. Tem um grande buraco no chão", disse Pavel Podvig, analista baseado em Genebra, que dirige o projeto das Forças Nucleares Russas. "Houve um incidente grave com o míssil e o silo".

Timothy Wright, pesquisador associado do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) em Londres, disse que a destruição da área imediatamente ao redor do silo do míssil sugere uma falha logo após a ignição.

"Uma das possíveis causas é que o primeiro estágio (propulsor) não conseguiu se inflamar adequadamente ou sofreu uma falha mecânica catastrófica, fazendo com que o míssil caísse de volta ou aterrissasse próximo ao silo e explodisse", disse, à Reuters.

James Acton, especialista nuclear do Carnegie Endowment for International Peace, publicou no X que as imagens de satélite de antes e depois eram "muito persuasivas de que houve uma grande explosão" e disse que está convencido de que um teste do Sarmat havia falhado.

O Kremlin encaminhou perguntas sobre o Sarmat para o Ministério da Defesa. O ministério não respondeu a um pedido de comentário da Reuters e não fez anúncios sobre os testes planejados do Sarmat nos últimos dias.