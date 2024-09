Índia anuncia primeiro caso de mpox de variedade com rápida disseminação

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia disse na segunda-feira que um caso de mpox envolvendo um viajante no Estado de Kerala, no sul do país, é da variedade clado 1b, que se espalha rapidamente, marcando o primeiro caso registrado da nova cepa no país.

Manisha Verma, porta-voz do Ministério da Saúde, confirmou a cepa depois que a agência de notícias ANI disse, citando fontes oficiais, que o caso de mpox registrado no distrito de Malappuram, em Kerala, na semana passada, pertencia a clado 1.

O paciente é um homem de 38 anos que viajou dos Emirados Árabes Unidos, disseram as autoridades de Kerala na semana passada.