Kamala divulgará novas propostas econômicas nesta semana sobre criação de riqueza nos EUA, segundo fontes

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, planeja lançar um novo conjunto de propostas econômicas nesta semana, com o objetivo de ajudar os norte-americanos a construir riqueza e estabelecer incentivos econômicos para as empresas, a fim de ajudar nessa meta, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

As novas políticas, que não foram divulgadas anteriormente e que poderão ser anunciadas em Pittsburgh na quarta-feira, surgem no momento em que os eleitores indecisos continuam a pedir mais informações sobre como Kamala os ajudaria economicamente se ela for eleita presidente em novembro, incluindo aqueles em Estados decisivos, disseram as fontes.