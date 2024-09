Líbano diz que ataques israelenses mataram pelo menos 492 pessoas, Israel alerta libaneses para deixarem áreas

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que a segunda-feira marcou um "pico significativo" no conflito de quase um ano.

“Neste dia, tiramos de operação dezenas de milhares de foguetes e munição de precisão. O que o Hezbollah construiu ao longo de 20 anos desde a Segunda Guerra do Líbano está, de fato, sendo destruído pelas IDF”, disse em um comunicado, referindo-se às Forças de Defesa de Israel.

Na noite de segunda-feira, Israel lançou um ataque nos subúrbios do sul de Beirute visando o líder do Hezbollah, Ali Karaki, chefe do front sul. O Hezbollah disse, mais tarde, que ele estava em segurança e havia escapado para um local seguro.

Cerca de 60 mil pessoas foram retiradas do norte de Israel por causa dos combates entre Israel e o Hezbollah. Gallant disse que a campanha continuaria até que os moradores pudessem retornar às suas casas. O Hezbollah, por sua vez, prometeu lutar até que haja um cessar-fogo em Gaza.

Os militares israelenses disseram ter atingido cerca de 1.300 alvos do Hezbollah no Líbano. Houve muitas explosões secundárias quando as munições armazenadas dentro de edifícios explodiram, disse o contra-almirante Daniel Hagari numa declaração.

Segundo ele, os ataques israelenses atingiram mísseis de cruzeiro de longo alcance, foguetes pesados, foguetes de curto alcance e drones explosivos.