Presidente do Irã alerta para consequências "irreversíveis" de uma guerra regional mais ampla

"Queremos viver em paz, não queremos guerra", acrescentou. "É Israel que busca criar esse conflito total."

Político relativamente moderado eleito em julho sob a promessa de uma política externa pragmática, Pezeshkian acusou a comunidade internacional de ficar em silêncio diante do que ele chamou de "genocídio de Israel" em Gaza.

O apelo de Pezeshkian para resolver o conflito no Oriente Médio por meio do diálogo ocorre após Israel desencadear uma intensa onda de ataques aéreos contra o Hezbollah nesta segunda-feira, tornando-se o dia mais mortal no Líbano em quase um ano de conflito entre Israel e o grupo, que é apoiado por Teerã.

"Defenderemos qualquer grupo que esteja defendendo seus direitos e a si mesmo", disse Pezeshkian, questionado se o Irã entrará no conflito entre Israel e o Hezbollah. Ele não deu detalhes.

Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas de cidades e vilarejos em ambos os lados da fronteira devido às trocas de tiros quase diárias entre as forças israelenses e o Hezbollah. Israel disse que prefere uma solução diplomática que fizesse com que o Hezbollah se afastasse mais da fronteira.

O Hezbollah, que também afirma querer evitar um conflito total, diz que somente o fim da guerra em Gaza acabará com os combates. As tentativas de cessar-fogo no enclave palestino esbarram em um impasse após meses de negociações vacilantes mediadas pelo Catar, Egito e Estados Unidos.