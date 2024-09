Putin busca papel maior para Brics no diálogo global sobre energia

"É crucial chegar a um acordo sobre princípios comuns para nossos países na transição energética justa e delinear maneiras de fortalecer o papel do Brics no diálogo energético global", afirmou ele sobre a próxima reunião dos ministros de Energia do Brics.

No passado, o fórum também contou com a participação de delegados da Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo. O ministério de Energia saudita não respondeu imediatamente a uma pergunta sobre se o ministro de energia, príncipe Abdulaziz bin Salman, participaria ou não do evento.

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse na semana passada que o Kremlin informaria sobre os participantes do fórum "no devido tempo".

O bloco, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi fundado como um clube informal para oferecer uma plataforma para seus membros desafiarem uma ordem mundial dominada pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais.

O Brics foi ampliado com a adesão de países como Egito, Irã e Emirados Árabes Unidos.

Após a expansão do Brics, a aliança responde por 42% das reservas globais de petróleo e gás.