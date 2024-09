Tentativa republicana de alterar votos do Colégio Eleitoral de Nebraska para favorecer Trump parece frustrada

Um projeto de lei para mudar o sistema exigiria 33 votos dos 49 assentos na Legislatura. Os republicanos controlam exatamente 33 cadeiras, o que significa que não podem se dar ao luxo de uma única deserção com os democratas unidos na oposição.

"Não mudarei minha posição de longa data e me oporei a qualquer tentativa de mudança em nosso sistema para o Colégio Eleitoral antes da eleição de 2024", disse McDonnell em um comunicado, observando que faltam apenas 43 dias para a eleição.

Em uma eleição que deverá estar entre as mais acirradas da história dos EUA, cada voto eleitoral contará. Ao contrário de muitos países, o presidente dos EUA não é eleito pelo voto popular nacional; em vez disso, cada Estado concede votos do Colégio Eleitoral proporcionalmente à sua população ao vencedor daquele Estado. Maine e Nebraska são os únicos Estados que dividem seus votos do Colégio Eleitoral.

Com sete Estados provavelmente definindo a eleição, já que suas preferências de voto podem oscilar entre republicanos ou democratas, o voto do 2º distrito de Nebraska é muito importante. Por exemplo, se Kamala vencer nos Estados do Cinturão da Ferrugem (Michigan, Wisconsin e Pensilvânia), e Trump conquistar os Estados do Cinturão do Sol (Arizona, Nevada, Geórgia e Carolina do Norte), um cenário bastante plausível, com base em pesquisas, o voto de Nebraska determinaria se Kamala venceria por 270 a 268 ou se a disputa terminaria empatada em 269 a 269.

Se o Colégio Eleitoral estiver empatado, a Câmara dos Deputados dos EUA seleciona o vencedor, com cada delegação estadual recebendo um único voto -- um cenário que provavelmente favoreceria Trump.

Os aliados de Trump têm pressionado os republicanos de Nebraska a considerar a mudança do sistema dos votos para o Colégio Eleitoral. O senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul que é próximo a Trump, reuniu-se com parlamentares de Nebraska na semana passada para discutir a proposta.