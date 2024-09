Trump tem vantagem em Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, mostra pesquisa do NYT

WASHINGTON (Reuters) - O candidato presidencial republicano, Donald Trump, lidera a disputa entre os prováveis eleitores nos Estados-chave de Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, superando a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, seis semanas antes da eleição presidencial de 5 de novembro, segundo pesquisa New York Times/Siena College divulgada nesta segunda-feira.

No levantamento realizado na semana passada, Trump superou a rival democrata por 50% a 45% no Arizona; 49% a 45% na Geórgia; e 49% a 47% na Carolina do Norte, repetindo resultados de outras pesquisas recentes que mostram uma disputa acirrada.

Os três Estados estão entre os sete Estados-chave que provavelmente decidirão a disputa de 2024 entre Trump, que foi presidente entre 2017 e 2021, e Kamala, uma ex-promotora e ex-senadora que seria a primeira mulher presidente dos EUA.