Vitória em eleição regional dá alívio a chanceler da Alemanha em meio à pressão interna

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, que liderou as pesquisas de opinião nos últimos dois anos no Estado, obteve 29,2%, de acordo com os resultados oficiais provisórios do Comissário Eleitoral do Estado.

Ainda assim, a AfD subiu 5,7 pontos percentuais desde a última eleição em Brandemburgo, há cinco anos, depois de ter se tornado, neste mês, o primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição estadual na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

A AfD continua ganhando força à medida que capitaliza as preocupações com a crise do custo de vida na maior economia da Europa, a imigração irregular e uma possível escalada da guerra na Ucrânia devido ao fornecimento de armas alemãs a Kiev.

Além disso, 75% dos que votaram no SPD dizem que não o fizeram por convicção, mas sim para afastar a AfD, de acordo com a pesquisa de boca-de-urna publicada pela emissora ARD, na eleição com um comparecimento recorde de 72,9%.

O primeiro-ministro de Brandemburgo, Dietmar Woidke, evitou fazer campanha com Scholz, o chanceler menos popular da Alemanha até hoje, e até criticou as políticas da coalizão federal e as constantes brigas.

Dessa forma, é improvável que os resultados da eleição regional ponham fim ao crescente debate dentro do SPD sobre se Scholz é a pessoa certa para liderar o partido na eleição federal do ano que vem, devido ao que os críticos chamam de sua liderança hesitante e pouca habilidade de comunicação.