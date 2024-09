Papa pede libertação da ex-líder de Mianmar Aung San Suu Kyi

Suu Kyi foi detida pelos militares desde que eles derrubaram seu governo em um golpe de 2021. Não está claro onde a popular senhora de 78 anos está sendo mantida ou se ela tem permissão para receber visitas.

O jornal italiano Corriere della Sera publicou os comentários na terça-feira em um artigo do padre Antonio Spadaro, um padre jesuíta baseado em Roma que participa das reuniões e escreve sobre elas depois com a permissão do papa.

"O futuro de Mianmar tem que ser a paz baseada no respeito à dignidade e aos direitos de todos, no respeito a uma ordem democrática que permita que todos contribuam para o bem comum", acrescentou o papa Francisco.

Suu Kyi, filha do herói da independência de Mianmar, Aung San, que recebeu educação britânica, ficou presa por um total de 27 anos por crimes que vão desde traição e suborno até violações das leis de telecomunicações e de gerenciamento de desastres, os quais ela nega.

Seus apoiadores dizem que os processos tiveram motivação política para mantê-la fora dos holofotes e sufocar as forças pró-democracia. Os militares afirmam que Suu Kyi foi submetida ao devido processo legal.

Na terça-feira, uma fonte familiarizada com processos legais anteriores de Suu Kyi, que não quis ser identificada devido à sensibilidade da questão, disse que os advogados dela não tiveram acesso a ela para transmitir qualquer mensagem.