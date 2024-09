Chefe militar de Israel diz que ataques aéreos no Líbano preparam possível incursão terrestre

Duas autoridades libanesas, dois diplomatas ocidentais, uma fonte familiarizada com o pensamento do Hezbollah e uma fonte informada sobre as negociações, todos sob a condição de anonimato, disseram que Washington estava liderando uma nova investida diplomática que, pela primeira vez, cobria ambos os conflitos – em Gaza e no Líbano.

PROPOSTAS PARA CESSAR-FOGO

Três fontes israelenses disseram que os Estados Unidos e a França estavam trabalhando em propostas de cessar-fogo para resolver os combates crescentes no Líbano, iniciados pelo Hezbollah em apoio ao Hamas em Gaza, mas que até agora nenhum progresso significativo havia sido alcançado.

"O risco de escalada na região é enorme... A melhor resposta é a diplomacia e nossos esforços coordenados são vitais para evitar uma maior escalada", disse Blinken em uma reunião com autoridades e ministros dos Estados árabes do Golfo, em Nova York.

Os ataques aéreos israelenses nesta semana tiveram como alvo líderes do Hezbollah e atingiram centenas de locais no interior do Líbano, onde centenas de milhares fugiram da região de fronteira, enquanto o grupo disparava barragens de foguetes contra Israel.

Na quarta-feira, Israel disse que seus aviões estavam bombardeando o sul do Líbano e o Vale do Bekaa, um reduto do Hezbollah mais ao norte, e que estava convocando mais duas brigadas de reservistas para operações na fronteira norte.