Delegados da conferência do Partido Trabalhista votam contra cortes dos gastos do governo britânico

LONDRES (Reuters) - Membros do Partido Trabalhista britânico votaram contra a decisão do governo de limitar o pagamento de subsídios de inverno para os idosos, em um movimento simbólico que coloca pressão no primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, que apoiou os cortes alegando que eles ajudariam a estabilizar a economia.

Starmer, que buscou melhorar o clima na conferência anual do partido governista com seu discurso na terça-feira, manteve os cortes nos subsídios para ajudar os idosos a cobrir contas de calefação, dizendo que a dor de curto prazo era necessária para estimular o crescimento econômico.

Mas delegados trabalhistas na conferência do partido na cidade de Liverpool, na Inglaterra, votaram contra o governo nesta quarta-feira, após um discurso apaixonado de Sharon Graham, líder do Unite, um dos maiores sindicatos do Reino Unido.