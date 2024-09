Itamaraty confirma morte de adolescente brasileiro em bombardeio israelense no Líbano

Ali Kamal Abdallah nasceu em Foz do Iguaçu e morreu junto com o pai, paraguaio. Os dois morreram na explosão de um foguete na cidade de Kelya, na região do Vale do Beqaa.

De acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro vem acompanhando a situação no Líbano desde que começaram os ataques israelenses, no início desta semana, e se prepara para retirar cidadãos a brasileiros, se houver necessidade.

No entanto, como o aeroporto de Beirute se mantém aberto, ainda não está sendo considerada a necessidade de uma operação de repatriação.

Cerca de 20 mil brasileiros vivem hoje no Líbano.