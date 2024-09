Kamala promete isenções fiscais e investimentos para fabricantes dos EUA

Ela disse ainda que está comprometida em trabalhar com o setor privado e empreendedores para ajudar a classe média a crescer. Kamala afirmou à plateia que é "uma capitalista" que acredita em "mercados livres e justos", descrevendo suas políticas como pragmáticas, em vez de enraizadas em ideologia.

Nos últimos meses, Kamala diminuiu a vantagem de Trump na área econômica, com uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada na terça-feira mostrando o candidato republicano com uma vantagem marginal de 2 pontos percentuais em "economia, desemprego e empregos", abaixo da liderança de 11 pontos no final de julho.