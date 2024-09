Ministério da Justiça elabora revisão de lei ambiental com aumento de pena de prisão para quem incendiar florestas

Segundo uma das fontes, não está certo se a minuta será integralmente acatada pelo governo para ser encaminhada ao Congresso Nacional. Há uma tendência de o governo incluir a proposta a algum projeto já em discussão no Legislativo.

Há duas semanas, a Reuters mostrou que a bancada ruralista e o governo passaram a defender a aprovação de propostas para endurecer as penas em meio ao grande número de queimadas no país. Parlamentares chegam a defender propostas até mais rígidas que o Executivo, com até 10 anos de prisão para incêndios criminosos em florestas.

EXPLORAÇÃO

O texto prevê um aumento de pena de um terço até a metade para quem, com uso de fogo, desmatar para explorar economicamente ou degradar florestas e vegetações em áreas públicas sem autorização legal.

Essa é uma das medidas que vinham sendo defendidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Na pasta, segundo fontes, acreditam que é isso que esteja ocorrendo na atual crise das queimadas no país.

Chamuscado pela crise e instado a ampliar ações pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o governo tenta sair da defensiva e, além de aumentar o efetivo no combate aos incêndios, convocou governadores para dividir a responsabilidade no enfrentamento e, agora, quer elevar punições para os infratores.