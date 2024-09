Rússia tem projeto secreto de drones de guerra na China, dizem fontes de inteligência

A Kupol, a Almaz-Antey e o Ministério da Defesa russo não responderam a pedidos de comentários. O Ministério das Relações Exteriores da China disse à Reuters que não estava ciente de tal projeto, acrescentando que Pequim tem medidas estritas de controle sobre a exportação de drones ou veículos aéreos não tripulados (VANTs).

Fabian Hinz, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, um think tank de Defesa com sede em Londres, disse que a entrega de VANTs da China para a Rússia, se confirmada, seria um desdobramento significativo.

"Se você olhar para o que se sabe que a China entregou até agora, foram principalmente bens de uso dual -- componentes e subcomponentes que poderiam ser usados em sistemas de armas", disse ele à Reuters.

"Mas isso é o que foi relatado até agora. O que realmente não vimos, pelo menos em fontes abertas, são transferências documentadas de sistemas inteiros de armas."

Ainda assim, Samuel Bendett, pesquisador sênior adjunto no

Centro para uma Nova Segurança Americana (CNAS, em inglês), um think tank com sede em Washington, disse que Pequim hesitaria a se expor a sanções internacionais para ajudar a máquina de guerra de Moscou. Para ele, são necessárias mais informações para confirmar se a China está de fato abrigando a produção de drones militares russos.