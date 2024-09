Turquia expressa apoio ao Líbano em meio a ataques israelenses

O presidente Tayyip Erdogan também condenou os ataques israelenses ao território libanês, que, segundo Israel, têm como alvo os combatentes e a infraestrutura do Hezbollah. Ele exigiu medidas internacionais para interromper a guerra de Israel em Gaza e o fogo transfronteiriço com o Hezbollah.

Em uma reunião paralela à Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, disse a Abdallah Bou Habib, do Líbano, que os ataques de Israel no Líbano eram "inaceitáveis" e tinham como objetivo "arrastar a região para o caos", de acordo com a fonte diplomática turca.

Bou Habib agradeceu a Fidan por um carregamento turco de medicamentos que chegou ao Líbano nesta quarta-feira, acrescentou a fonte, e também informou Fidan sobre os últimos acontecimentos no Líbano.

Separadamente, Fidan disse em uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova York que não estava claro se o fogo transfronteiriço entre Israel e o Hezbollah se espalharia ainda mais.

Fidan também reiterou o pedido de longa data de Ancara para reformar o Conselho de Segurança da ONU para torná-lo "totalmente eficaz", acrescentando que a Turquia quer ver uma estrutura na qual "o veto de um país não determina o destino de outro", acrescentou a fonte.

Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido são os membros permanentes e com direito a veto do Conselho de Segurança. Há 10 membros não permanentes que cumprem mandatos de dois anos.