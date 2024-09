X deve solicitar até segunda-feira liberação do serviço no Brasil, dizem fontes

A disputa levou o X a fechar seus escritórios no país e demitir funcionários, incluindo seu representante legal, violando uma lei brasileira que determina a presença de um representante legal da empresa no país.

A plataforma pode estar novamente disponível para os brasileiros já na próxima semana, depois que o X fornecer os documentos solicitados pelo tribunal provando que agora tem um representante legal, disseram as fontes familiarizadas com os planos do X.

A rede social e o Supremo não responderam de imediato a pedidos de comentários da Reuters.

Na semana passada, os advogados do X afirmaram que a empresa havia nomeado uma representante legal no Brasil, conforme determinação do STF, mas inicialmente não forneceram documentos que comprovassem que a nomeada estava formalmente apta a responder pela empresa.

Uma vez que o novo conjunto de documentos tenha sido enviado ao Supremo, a empresa espera que a questão seja resolvida, de acordo com as fontes.

As fontes disseram que a plataforma também começou a cumprir outras exigências do tribunal, como bloquear perfis de pessoas que supostamente espalham notícias falsas e pagar uma multa de 18 milhões de reais por meio de contas do X e da Starlink, outra empresa de Musk.