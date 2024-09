Biden anuncia US$8 bilhões em ajuda militar para Ucrânia

Por Steve Holland e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais de 8 bilhões de dólares em assistência militar para a Ucrânia na quinta-feira para ajudar Kiev a "vencer esta guerra" contra os invasores russos, aproveitando a visita do presidente Volodymyr Zelenskiy para assumir um compromisso importante.

A ajuda inclui a primeira remessa de uma bomba planadora guiada com precisão chamada Joint Standoff Weapon, com um alcance de até 130 km. O míssil de médio alcance oferece à Ucrânia uma grande atualização de arma que está usando para atacar as forças russas, permitindo que os ucranianos o façam a distâncias mais seguras.