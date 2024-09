Ciclo de política monetária está aberto e precisamos observar dados, diz Campos Neto

Em suas comunicações sobre a alta de 0,25 ponto percentual da Selic, o BC havia dito que o colegiado "julgou que deveria ser gradual" o início do ciclo de elevações da taxa básica.

Questionado sobre se este gradualismo abarcaria apenas a reunião de setembro ou também as posteriores, Campos Neto desconversou. Em vários momentos da coletiva, ele preferiu ressaltar que o BC não estabeleceu um guidance para o encontro de novembro do Copom e que as opções estão abertas.

Na coletiva, Campos Neto disse ainda que a demanda aquecida no país transborda para o fluxo de importação, o que pode influenciar o câmbio, embora a passagem dessas variações para preços ainda não esteja clara.

(Reportagem de Fabrício de Castro; reportagem adicional de Bernardo Caram)