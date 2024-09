De volta ao patamar de furacão, John inunda a costa Pacífico do México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão John se fortaleceu mais uma vez nesta quinta-feira ao se aproximar da costa sudoeste do México, repleta de portos e pontos turísticos, uma área já encharcada pelo sistema de tempestades nos últimos dias.

O John tem se agitado ameaçadoramente perto do trecho da costa desde segunda-feira, enfraquecendo e fortalecendo-se novamente à medida que afetava os principais portos de carga, fechando temporariamente os aeroportos locais e causando pelo menos cinco mortes, a maioria devido a deslizamentos de terra.

"Pedimos a todos que tomem todas as precauções", escreveu a governadora do Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, em uma publicação no X na manhã desta quinta-feira.