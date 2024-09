Destróier japonês passa pelo Estreito de Taiwan, irritando a China

O trânsito foi realizado em conjunto com navios da Marinha da Austrália e da Nova Zelândia, disse o jornal, citando várias fontes do governo. Ele acrescentou que as Marinhas das três nações tinham agendada a realização de exercícios conjuntos no Mar do Sul da China a partir de quinta-feira.

O secretário-chefe do gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, recusou-se a comentar a reportagem, ao mesmo tempo em que expressou preocupação com o aumento da atividade militar da China na região.

"Temos uma forte sensação de crise pelo fato de as violações do espaço aéreo terem ocorrido uma após a outra em um curto período de tempo", disse ele em uma coletiva de imprensa regular. "Continuaremos a monitorar a situação com grande interesse."

O Japão reagiu à intensificação da atividade militar chinesa com um aumento da defesa que, segundo ele, visa impedir Pequim de usar a força militar para promover suas reivindicações territoriais na região.

Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, criticou a passagem, dizendo que ela vai contra o entendimento mútuo do princípio de uma só China.

"O lado chinês está atento às intenções políticas do lado japonês e apresentou representações solenes", disse ele em uma coletiva de imprensa.