Israel rejeita plano de cessar-fogo no Líbano apoiado pelos EUA e ataca Beirute novamente

O ataque matou o chefe de uma das unidades da força aérea do Hezbollah, Mohammad Surur, de acordo com duas fontes de segurança, o mais recente comandante sênior do Hezbollah visado em dias de assassinatos que atingiram os altos escalões do grupo.

A fumaça foi vista subindo após o ataque perto de uma área onde estão localizadas várias instalações do Hezbollah e onde muitos civis também vivem e trabalham. A emissora de televisão Al-Manar, do Hezbollah, transmitiu imagens de um andar superior danificado de uma edificação.

No lado israelense da fronteira com o Líbano, o Exército realizou um exercício simulando uma invasão terrestre -- um possível próximo estágio após ataques aéreos incessantes e explosões de dispositivos de comunicação.

Israel prometeu proteger o norte do país e devolver às comunidades locais milhares de cidadãos que foram retirados desde que o Hezbollah lançou uma campanha de ataques entre fronteiras no ano passado em solidariedade aos militantes palestinos que lutam em Gaza.

"Não haverá cessar-fogo no norte", disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, no X. "Continuaremos lutando contra a organização terrorista Hezbollah com todas as nossas forças até a vitória e o retorno seguro dos moradores."

Esses comentários acabaram com as esperanças de um acordo rápido após o primeiro-ministro libanês Najib Mikati, cujo governo inclui elementos do Hezbollah, expressar esperança de um cessar-fogo.