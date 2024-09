Lavrov diz que status nuclear da Coreia do Norte é "assunto encerrado"

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta quinta-feira que Moscou vê a noção de “desnuclearização” da Coreia do Norte como um “assunto encerrado”, entendendo a lógica de Pyongyang de usar armas nucleares como alicerce de sua estratégia de defesa.

Ao responder a uma pergunta no website de seu ministério, Lavrov afirmou que a Rússia estaria ao lado da Coreia do Norte para resistir ao que, segundo ele, os Estados Unidos chamam de “dissuasão nuclear expandida” ao lado da Coreia do Sul e do Japão na região da Ásia-Pacífico.

“Essa é claramente uma ameaça extremamente séria e real à segurança regional”, escreveu Lavrov. “Nessas condições, o próprio termo ‘desnuclearização’ aplicado à Coreia do Norte perdeu todo o significado. Para nós, é um assunto encerrado.”