Noruega emite busca internacional por pessoa ligada a explosão de pagers

Segundo registros corporativos da Bulgária, Jose fundou a Norta Global Ltd, com sede em Sófia, em 2022. O país está investigando o papel da empresa no fornecimento de pagers com armadilhas internas, mas não encontrou evidências de que eles foram fabricados ou exportados a partir do país.

Em um período de dois dias na semana passada, milhares de pagers e walkie-talkies usados por membros do Hezbollah explodiram no Líbano, matando 39 pessoas e ferindo milhares. Acredita-se que Israel tenha realizado o ataque, mas o país não confirmou nem negou seu envolvimento.