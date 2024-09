Papa Francisco pede a Luxemburgo que ajude países em desenvolvimento

Referindo-se às piadas que havia feito no passado sobre países ocidentais terem mais animais de estimação do que filhos, ele prometeu que não as repetiria. Mas disse novamente: "Mais crianças".

O primeiro-ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, em um discurso de boas-vindas a Francisco, disse que a Constituição de Luxemburgo proclama a dignidade humana como um "direito fundamental".

"Cada um de nós deve se esforçar constantemente para garantir que essa dignidade seja mantida", disse.

O papa terá uma reunião privada na Bélgica, para onde irá na tarde desta quinta-feira, com 15 sobreviventes de abuso praticado por membros do clero, disse o embaixador do país no Vaticano, Patrick Renault.

Mais de 700 reclamações e denúncias de abuso envolvendo a igreja foram feitas na Bélgica desde 2012, de acordo com um relatório da Igreja. Em março, o papa expulsou do sacerdócio um ex-bispo belga que admitiu ter abusado sexualmente de dois sobrinhos.

(Reportagem de Joshua McElwee e Marine Strauss)