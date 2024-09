Planeta gélido alienígena pode oferecer pistas sobre o futuro distante da Terra

A anã branca já foi uma estrela comum, com 1 a 2 vezes a massa do sol. Sua massa atual, no entanto, equivale a cerca da metade do sol. Estrelas com massa inferior a oito vezes a do Sol terminam suas vidas como anãs brancas, o tipo mais comum de remanescente estelar.

Antes da morte da sua estrela, o planeta orbitou a uma distância que o colocava possivelmente na “zona habitável” -- não tão fria nem tão quente, onde água em estado líquido pode existir na superfície e pode haver vida. Ela originalmente orbitava a uma distância similar àquela em que a Terra orbita o sol. Após a morte da estrela, essa distância agora é de 2,1 vezes a original.

"No momento é um mundo congelado por causa da anã branca, que é de fato menor do que o planeta e extremamente fraca, se comparada à época em que era uma estrela normal", afirmou o astrônomo Keming Zhang, da Universidade da Califórnia, principal autor do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Nature Astronomy.

O sol, que tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade, está fadado a se tornar uma anã branca.

"No fim da vida do nosso sol, ele vai inchar até atingir um tamanho enorme, que os astrônomos chamam de gigante vermelho, e depois vai gentilmente soltando suas camadas externas ao vento", afirmou a co-autora, Jessica Lu.

"Conforme o nosso sol for perdendo massa, as órbitas dos planetas vão ficar maiores. Eventualmente, o sol perderá todas as suas camadas externas e sobrará o núcleo quente e compacto. A isso é dado o nome de anã branca."