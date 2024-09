Submarino nuclear chinês afundou neste ano, diz autoridade dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O mais novo submarino nuclear chinês afundou neste ano, afirmou nesta quinta-feira uma autoridade de Defesa dos Estados Unidos, mencionando um evento potencialmente vergonhoso para Pequim, que busca expandir sua capacidade militar. A China já tem a maior marinha do mundo, com mais de 370 embarcações, e está investindo na produção de uma nova geração de submarinos nucleares. A autoridade, que não quis ser identificada, disse que o novo submarino de ataque afundou ao lado de um píer entre maio e junho. Segundo a fonte não está claro o que causou o naufrágio ou se o veículo possuía combustível nuclear a bordo. "Além das perguntas óbvias sobre os padrões de treinamento e qualidade do equipamento, o incidente levanta dúvidas mais profundas sobre a responsabilização interna do PLA e sua supervisão sobre a indústria chinesa da Defesa, que sofre com a corrupção há muito tempo", afirmou a autoridade, referindo-se à sigla em inglês para o Exército de Libertação Popular chinês. "Não causa surpresa que a Marinha do PLA tente esconder" o naufrágio, acrescentou. A embaixada chinesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o caso. A notícia foi dada primeiramente pelo The Wall Street Journal. Uma série de imagens de satélite da Planet Labs feitas em junho aparentemente mostram guindastes no estaleiro de Wuchang, onde o submarino estaria atracado. Em 2022, a China tinha seis submarinos nucleares balísticos, seis submarinos nucleares de ataque e 48 submarinos de ataque a diesel, segundo um relatório do Pentágono. Essa frota deve subir para 65 em 2025 e 80 até 2035, afirmou o Departamento de Defesa dos EUA. (Reportagem de Idrees Ali e Phil Stewart; reportagem adicional de David Brunnstrom e Jonathan Landay)