Arqueólogos dinamarqueses desenterram 50 esqueletos de vikings

"Normalmente, quando escavamos sepulturas vikings, teríamos sorte se houvesse dois dentes deixados na sepultura, além dos bens encontrados na cova. Mas aqui temos os esqueletos totalmente preservados", disse Lundoe.

"Os esqueletos são incríveis. Estão tão bem preservados. Há cinco dedos nas mãos e cinco nos pés. E isso abre novas possibilidades para descobertas", acrescentou.

Artefatos raros como facas, pérolas de vidro e broches datados dos anos 850 a 970 também foram encontrados na escavação, iniciada há seis meses.

Lundoe afirmou que os itens encontrados nas sepulturas indicam que a maioria das pessoas fazia parte de uma pequena comunidade de fazendeiros, embora uma mulher de status mais alto tenha sido enterrada com uma faca de prata e um pedaço de vidro, algo raro na Era Viking.

Arqueólogos coletaram amostras de solo em busca de pólen para determinar em qual estação a pessoa foi enterrada e quais tecidos ela usava.

Um raio-x do solo do local revelou um broche oval, uma joia da Era Viking associada a vestimentas femininas, coberta com madeira e restos humanos.