China e Brasil seguem com plano de paz para Ucrânia, apesar da irritação de Zelenskiy

Wang disse aos repórteres que eles discutiram a necessidade de impedir a escalada da guerra, evitar o uso de armas de destruição em massa e impedir ataques a usinas nucleares.

"A Rússia e a Ucrânia são vizinhos que não podem ser afastados um do outro e a amizade é a única opção realista", disse Wang, acrescentando que a comunidade internacional deveria apoiar uma conferência internacional de paz envolvendo a Rússia e a Ucrânia.

Além do Brasil e da China, 10 países do Sul Global que estavam presentes, incluindo Indonésia, África do Sul e Turquia, assinaram uma declaração que, segundo Amorim, baseia-se em um plano anterior de seis pontos proposto por Brasil e China em maio.

Os países continuarão a se reunir em Nova York em um grupo de "amigos pela paz", acrescentou.

O presidente chinês, Xi Jinping, assinou um acordo de parceria "sem limites" com o presidente russo Vladimir Putin em 2022, menos de três semanas antes de as tropas russas entrarem na Ucrânia.

Pequim afirma que não forneceu à Rússia armas para uso na Ucrânia, mas os países ocidentais dizem que suas empresas fornecem materiais que a Rússia usa na fabricação de armas para a guerra.