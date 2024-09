Comandantes do Hezbollah foram alvo de ataque, confirma autoridade israelense

Por Michelle Nichols e Don Durfee

NOVA YORK (Reuters) - Comandantes do Hezbollah foram os alvos do ataque de Israel contra a sede do grupo, nos subúrbios de Beirute, nesta sexta-feira, mas ainda é muito cedo para dizer se a ação atingiu o líder do grupo, Sayyed Hassan Nasrallah, afirmou uma autoridade israelense.

“Acho muito cedo para dizer, mas, você sabe, é questão de tempo. Às vezes eles escondem o fato quando logramos êxito”, afirmou a autoridade, quando perguntada se o ataque desta sexta-feira tinha matado Nasrallah.