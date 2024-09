EUA acusam iranianos por ataque hacker contra campanha de Trump

O Departamento do Tesouro também afirmou que está impondo sanções a sete membros da Guarda Revolucionária.

Na quinta-feira, o Irã afirmou que as acusações de que tinha ex-autoridades norte-americanas como alvo não possuem base alguma.

Os três homens foram acusados de tentar minar a campanha de Trump, afirmou o procurador-geral, Merrick Garland, em coletiva de imprensa.

"Estamos vendo atividades cibernéticas cada vez mais agressivas por parte do Irã durante este ciclo eleitoral", afirmou.

Segundo o indiciamento, os três iniciaram as atividades hackers em 2020, tendo como alvos autoridades, jornalistas e membros das campanhas, com o objetivo de semear a discórdia e diminuir a confiança no processo democrático norte-americano.

Entre os crimes dos quais foram acusados estão fraude, roubo de identidade e fraude de computação. Segundo Garland, os três vivem no Irã.