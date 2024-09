EUA não foram informados previamente sobre ataque israelense em Beirute, diz Pentágono

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos não foram informados previamente do ataque israelense contra Beirute, e o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, conversou com seu homólogo israelense enquanto a operação estava em andamento, disse nesta sexta-feira uma porta-voz do Pentágono.

Esses foram os primeiros comentários do governo dos Estados Unidos sobre a operação israelense que desafios os pedidos de Washington para que não houvesse uma escalada nos confrontos, e que, em vez disso, fosse declarado um cessar-fogo.