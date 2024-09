Helene mata 33 e deixa rastro de destruição no sudeste dos EUA

Antes de se mover da Geórgia a caminho do Tennessee e das Carolinas do Sul e do Norte, Helene atingiu a região de Big Band, na Flórida, como um poderoso furacão categoria 4, no começo desta sexta-feira, com ventos de 225 quilômetros por hora. A tempestade deixou para trás barcos virados, árvores caídas, carros submersos e ruas inundadas.

Mas na tarde desta sexta-feira, a tempestade foi rebaixada para a categoria de depressão tropical, com ventos máximos de 55 quilômetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Mesmo assim, fortes chuvas ainda causam enchentes em muitos lugares, com policiais e bombeiros realizando milhares de resgates aquáticos nos Estados afetados.

Mais cedo, mais de 50 pessoas aguardavam resgate no telhado de um hospital no condado de Unicoi, no Tennessee. Autoridades do Estado afirmaram que elas foram resgatadas.

Na Carolina do Norte, autoridades do condado de Rutherford alertaram moradores próximos à represa em Lake Lure que elas deveriam procurar imediatamente locais elevados, afirmando chance de “estouro iminente da barragem”.

O xerife do condado de Pinellas, na Flórida, Bob Gualtieri, afirmou que equipes de resgate não conseguiram atender vários pedidos de emergência durante a madrugada, por causa das condições meteorológicas. Nesta sexta-feira, autoridades locais descobriram pelo menos cinco pessoas mortas.

Duas outras mortes ocorreram na Flórida, confirmou o governador, Ron DeSantis. O seu colega da Geórgia, Brian Kemp, citou 11 fatalidades até agora. Na Carolina do Norte, o governador Roy Cooper falou em duas mortes.