Igor Jesus, Abner e Vanderson são novidades na lista da seleção para duelos com Chile e Peru

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Igor Jesus, do Botafogo, e os laterais Abner, do Lyon, e Vanderson, do Monaco, foram as novidades da lista do técnico Dorival Jr. para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil ocupa atualmente apenas a quinta posição na tabela de classificação das eliminatórias para o Mundial, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. A seleção tem mais derrotas que vitórias até agora na competição.

"Nosso desempenho não é satisfatório, nos preocupa e nos incomoda. Queremos voltar a ter uma equipe confiável e sei que isso não é simples", disse Dorival ao anunciar a lista de convocados.