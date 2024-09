Israel continuará discussões sobre cessar-fogo no Líbano, diz Netanyahu

Um ataque israelense na sexta-feira matou nove membros de uma família, incluindo quatro crianças, na cidade fronteiriça libanesa de Shebaa, disse o prefeito Mohammad Saab à Reuters. Os ataques israelenses já mataram mais de 600 pessoas no Líbano desde segunda-feira, segundo o Ministério da Saúde.

O Hezbollah disse ter disparado foguetes contra Israel na sexta-feira em Kiryat Ata, perto da cidade de Haifa, a cerca de 30 km da fronteira, e na cidade de Tiberíades, declarando que os ataques foram uma resposta aos ataques israelenses contra vilarejos, cidades e civis.

Embora as defesas aéreas israelenses tenham derrubado muitos dos foguetes do Hezbollah, limitando os danos causados por eles, os ataques do grupo abalaram a vida normal em grande parte do norte de Israel, à medida que mais áreas caem na mira.

Os militares israelenses disseram que interceptaram quatro aeronaves não tripuladas que cruzaram do território libanês para o espaço marítimo ao largo da costa de Rosh Hanikra, na fronteira libanesa.

O conflito entre Israel e o Hezbollah, fortemente armado, é o pior em mais de 18 anos e faz parte dos efeitos que varreram o Oriente Médio como resultado da guerra de Gaza.

A mídia estatal síria informou que um ataque aéreo israelense na sexta-feira matou cinco soldados na Síria, onde Israel intensificou uma campanha de anos com o objetivo de reverter a influência do Irã e do Hezbollah.