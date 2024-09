Kamala defenderá medidas mais rígidas para concessão de asilo e controle na fronteira, diz campanha

Por Trevor Hunnicutt

DOUGLAS, Arizona (Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, defenderá nesta sexta-feira, quando discursar no Estado do Arizona, maiores restrições na concessão de asilos na fronteira norte-americana com o México, afirmou um integrante da sua equipe de campanha.

Kamala defenderá uma mudança na atual proibição de asilos na fronteira, estendendo a medida, revelou o membro da campanha.