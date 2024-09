Muitos executivos de Wall Street estão preocupados com Trump, mas desconfiados de Kamala

Por Michelle Price e Carolina Mandl e Lananh Nguyen

WASHINGTON/NOVA YORK (Reuters) - Muitos executivos de Wall Street têm reservas quanto ao apoio a qualquer um dos candidatos na eleição presidencial dos Estados Unidos, preocupados que as políticas do ex-presidente Donald Trump prejudiquem a economia, mas desconfiados de que a vice-presidente, Kamala Harris, se inclinará muito para a esquerda.

Embora vários figurões de Wall Street, incluindo Bill Ackman, John Paulson e George Soros, tenham escolhido um candidato, muitos outros executivos ainda estão avaliando as políticas econômicas centrais e as ramificações para as instituições legais e democráticas, de acordo com conversas com duas dúzias de executivos nas últimas semanas.