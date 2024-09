Número de mortos no Haiti aumenta e ONU pede controle mais rígido sobre armas

Por Sarah Morland

(Reuters) - O Haiti teve em média quase 13 pessoas mortas por dia neste ano, segundo dados de um relatório da ONU divulgado nesta sexta-feira, que pediu controles mais rígidos sobre o tráfico de armas, entre outras medidas, enquanto uma guerra de gangues impulsiona o agravamento da crise humanitária.

Pelo menos 3.451 pessoas foram mortas desde janeiro, de acordo com um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, publicado dias antes do provável término de um mandato da ONU para uma força de segurança de apoio à polícia haitiana.