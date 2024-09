Prefeito de Nova York se declara inocente de acusações de corrupção

“Eu sou inocente, excelência”, afirmou Adams quando a juíza perguntou a ele sua declaração.

Seu advogado, Alex Spiro, afirmou que protocolará na próxima semana uma moção para que as acusações sejam rejeitadas. Adams deve ir ao tribunal novamente no dia 2 de outubro.

O prefeito foi liberado sem pagar fiança, na condição de que não tenha contato com testemunhas ou pessoas citadas no indiciamento. Parker afirmou que haveria exceções, em sua equipe e família, desde que o prefeito não conversasse com eles sobre detalhes do indiciamento.

No indiciamento, revelado na quinta-feira, promotores federais disseram que diplomatas e empresários turcos canalizaram dinheiro ilegalmente para a campanha de Adams, oferecendo também vantagens como viagens de luxo, incluindo passagens aéreas de classe executiva, estadias em hotéis opulentos e refeições em restaurantes sofisticados.

Em troca, Adams pressionou autoridades municipais em 2021 para que permitissem que o novo consulado da Turquia, de 36 andares, fosse inaugurado, apesar das preocupações com a segurança, de acordo com promotores.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Turquia disse na sexta-feira que Ancara estava acompanhando de perto o processo, e que seus diplomatas aderiram ao protocolo estabelecido.