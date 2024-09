Pressionado pela Bélgica sobre abuso sexual, papa diz que Igreja está agindo com firmeza

Philippe disse a Francisco, em um discurso de boas-vindas à Bélgica, que a Igreja havia levado "tempo demais" para tratar dos escândalos. De Croo afirmou que há "um longo caminho a percorrer" e que "apenas palavras não são suficientes".

"Medidas concretas também precisam ser tomadas", disse o premiê.

A viagem de fim de semana de Francisco à Bélgica deveria se concentrar no 600º aniversário de duas universidades católicas. Mas uma série de documentários de televisão e uma investigação parlamentar trouxeram à tona o histórico de abuso sexual clerical.

Mais de 700 reclamações e denúncias de abuso foram feitas na Bélgica desde 2012, de acordo com um relatório da Igreja.

Na reunião de sexta-feira com políticos no castelo real de Laeken, em Bruxelas, Francisco procurou dar garantias de que a Igreja Católica global está lidando com a questão.

O pontífice de 87 anos não citou casos específicos de abuso na Bélgica, mas disse que o comportamento do clero católico forneceu "contra-testemunhos dolorosos" aos ensinamentos da Igreja.