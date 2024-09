Trump promete acabar rapidamente com guerra na Ucrânia ao se reunir com Zelenskiy

Por Helen Coster e Gram Slattery

(Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que trabalharia com a Ucrânia e a Rússia para acabar com a guerra, enquanto estava ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, antes de se reunirem em Nova York.

Falando a repórteres na Trump Tower, Zelenskiy disse que quer discutir com Trump seu "plano de vitória" para a Ucrânia. Trump elogiou Zelenskiy, mas disse que também tem um relacionamento sólido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.