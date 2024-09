Assassinato de Nasrallah revela profundidade da infiltração de Israel no Hezbollah

Mas ele foi enfraquecido material e psicologicamente nos últimos 10 dias.

Graças a décadas de apoio do Irã, antes do conflito atual o Hezbollah estava entre os exércitos não convencionais mais bem armados do mundo, com um arsenal de 150.000 foguetes, mísseis e drones, segundo estimativas dos EUA.

Isso é dez vezes o arsenal que o grupo tinha em 2006, durante sua última guerra com Israel, de acordo com estimativas israelenses.

No ano passado, ainda mais armas chegaram ao Líbano vindas do Irã, juntamente com quantias significativas de ajuda financeira, disse uma fonte familiarizada com o pensamento do Hezbollah.

Um diplomata ocidental no Oriente Médio disse à Reuters antes do ataque de sexta-feira que o Hezbollah havia perdido entre 20% e 25% de sua capacidade de mísseis no conflito em andamento, incluindo centenas de ataques israelenses nesta semana. O diplomata não forneceu evidências ou detalhes de sua avaliação.

Um oficial de segurança israelense disse que "uma porção muito respeitável" dos estoques de mísseis do Hezbollah foi destruída, sem dar detalhes.