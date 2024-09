Líder Supremo do Irã, Khamenei promete vingança após morte de Nasrallah

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou neste sábado que o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, será vingado, e que sua luta contra Israel será continuada por outros militantes.

"(Nasrallah) não era um indivíduo. Era um caminho e uma escola de pensamento, e o caminho será continuado", disse o aiatolá Khamenei em uma declaração na televisão estatal, ocasião em que anunciou cinco dias de luto no Irã.

"O sangue do mártir não ficará sem vingança."