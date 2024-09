Ansioso por vitória na Pensilvânia, Donald Trump realiza comício em Erie

O comício ocorre um mês após seu companheiro de chapa, o senador dos EUA JD Vance, realizar seu próprio evento na cidade à beira do lago, e seis dias antes de Trump realizar outro comício no oeste da Pensilvânia, em 5 de outubro.

Muitos aliados e conselheiros informais de Trump caracterizam reservadamente a Pensilvânia como o mais importante dos Estados decisivos na eleição de 5 de novembro.

Dos sete Estados competitivos em que tanto Trump quanto a vice-presidente Kamala Harris, sua rival democrata, têm uma chance real de vencer, a Pensilvânia é o mais populoso e concede o maior número de votos no Colégio Eleitoral, que por sua vez é usado para selecionar o vencedor geral da eleição.

Aliados de Trump acreditam majoritariamente que se o ex-presidente derrotar Kamala no Estado, ele provavelmente retornará à Casa Branca. Mas se Trump perder para Kamala na Pensilvânia, a vice-presidente terá a vantagem.

Como consequência do que está em jogo, Harris e Trump gastaram centenas de milhões de dólares em anúncios na Pensilvânia nos meses anteriores à eleição, mais do que em qualquer outro Estado, tanto em termos brutos quanto per capita.

Kamala está à frente de Trump por 1,6 ponto percentual no Estado, de acordo com uma média de pesquisas mantida pelo site de pesquisas e análises FiveThirtyEight. Essa diferença está dentro da margem de erro de quase todas as pesquisas.