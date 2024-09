Extrema-direita vence eleição na Áustria, impulsionando crescimento da direita na Europa

Liderado por Herbert Kickl, de 55 anos, o FPO deveria garantir 29,1% dos votos, à frente do OVP, com 26,2%, e dos sociais-democratas de centro-esquerda, com 20,4%, apontou projeção do instituto de pesquisas Foresight para a emissora ORF após o fechamento das urnas.

Uma projeção separada do instituto de pesquisa Arge Wahlen também colocou o FPO em primeiro lugar, vencendo por uma margem maior do que a última pesquisa havia indicado. Ainda assim, o partido precisará formar uma coalizão governamental se o presidente do país solicitar.

"O que está em jogo é se o FPO nomeará o chanceler ou não", disse Kathrin Stainer-Haemmerle, professora de Ciência Política na Universidade de Ciências Aplicadas da Caríntia.

"Se isso acontecer, então tenho que dizer que o papel da Áustria na União Europeia seria significativamente diferente. Kickl disse muitas vezes que (o primeiro-ministro húngaro) Viktor Orbán é um modelo para ele e que ele o apoiará."

Kickl, que neste ano formou uma aliança com Orbán, se opõe ao fornecimento de ajuda à Ucrânia e quer que as sanções contra a Rússia sejam retiradas, argumentando que elas estão prejudicando mais a Áustria do que Moscou.

Funcionários e ativistas do FPO em um evento do partido em Viena comemoraram quando as projeções eleitorais foram anunciadas.