Nepal fecha escolas com 151 mortes causadas por fortes chuvas

Por Gopal Sharma

KATMANDU (Reuters) - O Nepal fechou escolas por três dias após deslizamentos de terra e inundações provocados por dois dias de fortes chuvas no país do Himalaia, que mataram 151 pessoas e deixaram 56 desaparecidos, disseram autoridades neste domingo.

As enchentes paralisaram o trânsito e as atividades normais no vale de Katmandu, onde 37 mortes foram registradas em uma região que abriga 4 milhões de pessoas e a capital.