Presidente do Irã denuncia ataques israelenses a aliados regionais de Teerã

"Os combatentes libaneses não devem ser deixados sozinhos nesta batalha para que o regime sionista (Israel) não ataque os países do Eixo da Resistência um após o outro", disse ele.

Um vice-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Abbas Nilforoushan, também foi morto no ataque que matou o líder do Hezbollah em Beirute.

"Não podemos aceitar tais ações e elas não ficarão sem resposta. Uma reação decisiva é necessária", disse Pezeshkian.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, condenou os ataques israelenses no Iêmen, dizendo em um comunicado que eles tinham como alvo "infraestrutura civil", como uma usina de energia e tanques de combustível.

"O Irã alerta mais uma vez para as consequências do belicismo do regime sionista (Israel) sobre a paz e a segurança regional e internacional", acrescentou o porta-voz Nasser Kanaani.

Em outro ataque israelense ao Iêmen em julho, caças bombardearam "locais de uso duplo, como infraestrutura de energia" em Hodeidah, com o porta-voz militar de Israel dizendo que o porto era usado pelos houthis para receber carregamentos de armas iranianas.