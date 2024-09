Uma guerra total não é o caminho para devolver pessoas às suas casas no norte de Israel, dizem EUA

(Reuters) - Israel não conseguirá levar as pessoas de volta para suas casas com segurança no norte do país se travar uma guerra total com o Hezbollah ou o Irã, disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, neste domingo.

Israel atingiu mais alvos no Líbano neste domingo, pressionando o Hezbollah com novos ataques depois de matar o líder do grupo apoiado pelo Irã, Sayyed Hassan Nasrallah. O objetivo declarado de Israel é tornar suas áreas ao norte seguras contra os disparos de foguetes do Hezbollah e permitir o retorno de milhares de residentes deslocados.

"Uma guerra total com o Hezbollah, certamente com o Irã, não é a maneira de fazer isso. Se você quiser levar essas pessoas de volta para casa de forma segura e sustentável, acreditamos que um caminho diplomático é o caminho certo", disse Kirby à CNN. Os EUA são aliados de longa data de Israel e seu maior fornecedor de armas.